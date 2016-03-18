أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مدير مطعم بحوزته 464 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى قنا

Google+ Print
القبض على مدير مطعم بحوزته 464 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى قنا القبض على مدير مطعم بحوزته 464 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى قنا
تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن قنا، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط مسئول عن مطعم شهير لحيازته لحوما مجمدة مجهولة المصدر بدون فواتير، بالإضافة لإدارته مخبزا بدون ترخيص.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط "محمد ع ع م" 46 سنة المدير المسئول عن مطعم شهير بقنا، لحيازته (5'464 ) كيلو جرام لحوم مجمدة مجهولة المصدر بدون فواتير، بالإضافة لإدارته مخبز بدون ترخيص.

جارى تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهم.


>ضبط 2 طن و200 كيلو سماد كيماوى قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم