القبض على مدير مطعم بحوزته 464 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى قنا

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن قنا، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط مسئول عن مطعم شهير لحيازته لحوما مجمدة مجهولة المصدر بدون فواتير، بالإضافة لإدارته مخبزا بدون ترخيص.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط "محمد ع ع م" 46 سنة المدير المسئول عن مطعم شهير بقنا، لحيازته (5'464 ) كيلو جرام لحوم مجمدة مجهولة المصدر بدون فواتير، بالإضافة لإدارته مخبز بدون ترخيص.

جارى تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهم.

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