لجنة إسرائيلية تناقش بعد غد مشروع قانون الإعدام لمنفذى العمليات

> تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع بعد غد الأحد مشروع قانون يقضى بفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات قتل إسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مشروع القانون ينص على أن كل فلسطينى أدين بقتل إسرائيلى خلال عملية يحكم عليه بالإعدام، وأن فرض المحكمة العسكرية عقوبة الإعدام لن يتم بإجماع القضاة وإنما بالأغلبية، كما ينص على عدم إمكانية تخفيف حكم الإعدام للشخص المدان.

وطرح حزب "إسرائيل بيتنا" اليمينى المتطرف مشروع القانون - الذى رفضه الكنيست الإسرائيلى (البرلمان) سابقا - بهدف توسيع استخدام عقوبة الإعدام ضد المدانين "بارتكاب مخالفات الإرهاب".

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