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ميرور: إبراهيموفيتش قد ينضم إلى أرسنال

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ميرور: إبراهيموفيتش قد ينضم إلى أرسنال ميرور: إبراهيموفيتش قد ينضم إلى أرسنال

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن أرسنال قد يضم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

ولم يحدد بعد صاحب الـ34 عاما وجهته المقبلة لكنه صرح في وقت سابق أنه يرغب في اللعب بإنجلترا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة السابق عُرض على أرسنال ليلتحق بكتيبة المدرب أرسين فينجر.

وذكرت أن أرسنال ليس الفريق الوحيد بإنجلترا الذي يرغب في ضم إبراهيموفيتش، بل هناك أيضا ماشستر يونايتد وتشيلسي.

وكان "إبرا" قد ذكر أنه في سن الـ17 أراده فينجر أن يقود بالتدرب مع أرسنال أملا في التعاقد معه فرد عليه قائلا:"زلاتان لا يُختبر".

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