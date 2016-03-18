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كلوب: لست ساذجا.. بالتأكيد لا أتمنى مواجهة دورتموند

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كلوب: لست ساذجا.. بالتأكيد لا أتمنى مواجهة دورتموند كلوب: لست ساذجا.. بالتأكيد لا أتمنى مواجهة دورتموند

يرغب يورجن كلوب مدرب ليفربول في تجنب فريقه السابق بروسيا دورتموند عندما تجرى قرعة دور الـ8 للدوري الأوروبي الجمعة.

وتأهل الريدز بعد إقصاء مانشستر يونايتد وسينتظرون القرعة للتعرف على منافسهم المقابل الذي قد يكون دورتموند، الفريق الذي حقق معه كلوب إنجازات عديدة.

تعرف على المتأهلين لدور الـ8 من هنا.

وقال الألماني للصحفيين:"أتمنى عدم مواجهة دورتموند".

وأضاف "لماذا أرغب في مواجهة الفريق الأقوى بالبطولة؟ أنا لست ساذجا".

ثم استدرك "لكن إذا حدث هذا سنحاول الفوز. أنا متأكد أنه لا توجد مباراة سهلة الآن، علينا الاستعداد جيدا".

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فيديو اليوم السابع