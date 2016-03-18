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صن: روما رفض بيع مدافعه لتشيلسي مقابل 26 مليون إسترليني

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صن: روما رفض بيع مدافعه لتشيلسي مقابل 26 مليون إسترليني صن: روما رفض بيع مدافعه لتشيلسي مقابل 26 مليون إسترليني

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن روما رفض عرضا من تشيلسي للتخلي عن مدافعه كوستاس مانولاس مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي – الذي قد يتولى تشيلسي بدء من الموسم المقبل – ربما هو صاحب فكرة انتداب الدولي اليوناني.

وترجح كافة التقارير الأوروبية تولي كونتي مهمة تشيلسي بعدما أعلن رسميا رحيله عن الإيطالي بعد يورو 2016 الصيف المقبل.

ويرغب تشيلسي في تحسين دفاعه الذي كان سببا رئيسيا في تردي النتائج والخروج خالي الوفاض من الموسم الحالي الذي أقيل فيه المدرب جوزيه مورينيو ديسمبر الماضي.

وينتهي عقد المدافع جون تيري قائد تشيلسي الموسم الحالي وتم إبلاغه أن النادي لن يجدد له مما دفع الإدارة للبحث عن البديل المناسب.

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