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روسيا تقدم 40 طائرة هليكوبتر هجومية إلى الجزائر

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روسيا تقدم 40 طائرة هليكوبتر هجومية إلى الجزائر روسيا تقدم 40 طائرة هليكوبتر هجومية إلى الجزائر

طائرة هليكوبتر عسكرية روسية (أرشيفية)

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، عن مصدر في هيئات تصدير السلاح الروسية قوله إن “روسيا ستسلم 40 طائرة هليكوبتر هجومية طراز ميج-28 إن.إي للجزائر بموجب عقد ثنائي مبرم بينهما”.

ويقول خبراء عسكريون إن “الطائرة ميج-28 التي يسميها الجيش الروسي (نايت هانتر) هي من بين أفضل طائرات العالم من طرازها وتقدر على تنفيذ مهام نهارية وليلية في أقسى الظروف الجوية”، وفقًا لما ذكرته “رويترز”.

وزودت النسخة المعدلة من الطائرة ميج-28 إن.إي بنظام تحكم مزدوج يتيح تسيير الطائرة من قمرة قيادة الطيار وقمرة مساعد الطيار.

ولم يذكر المصدر الذي نقلت عنه انترفاكس أي تفاصيل بشأن عقد الطائرات مع الجزائر.

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