السكر هايتخن طفلك ويجيب له المرض بدرى.. قللى منه

"السكر طعمه حلو".. لكن أضراره بالغة خاصة على الأطفال الصغار، اللذين إذا اعتادوا على تناوله، تأقلموا عليه ما يعرضهم لضرر بالغ.

وفى السياق أكدت الدكتور رانيا سيف استشارى طب الأطفال، أن اعتياد الطفل الصغير على تناول كميات من السكر من أخطر العادات الغذائية التى يرتكبها الأبوين، لما لها من مخاطر صحية مستقبلية على الطفل.

وأوضحت أخصائية طب الأطفال أن من أبرز هذه الأضرار:

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>- السكر يزيد وزن الطفل ويزيد فرص إصابته بالسمنة المفرطة.>- السكر يزيد نشاط الطفل بشدة، فيعانى من حركة مفرطة وعدم شعور بالهدوء أو السكون، ما يؤثر بالطبع على سلوكه وتصرفاته.>- السكريات والحلويات والأطعمة السكرية بأنواعها تؤثر على صحة الطفل وطبيعة هضمه للطعام، فيعانى مشكلات فى الإخراج والهضم والتمثيل الغذائى.>- السكريات وزن دون فائدة، فيظل الطفل ضعيفا ومناعته ضعيفة.>- الطفل الذى يعتاد تناول السكريات بشكل كبير، يشب معتادا على تناولها بكميات، ولا يمكنه التخلى عنها.>- يصبح الطفل بلا شك عرضة بأمراض لا حصر لها، ويصبح فى الكبر عرضة للسكر نتيجة عشقه للسكريات ونهمه فى تناولها.>- السكر موجود بكميات مبالغ فيها فى الحلوى الصناعية وأطعمة الأطفال الجاهزة مما يزيد من استهلاكهم لها وهى مليئة بالمواد الحافظ، لذا يعزز من الخطر على صحتهم.

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