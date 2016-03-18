سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا في البحر الشرقي يقطع 800 كم

استعرضت كوريا الشمالية قوتها العسكرية، بإطلاق صاروخ بالستي قطع مسافة 800 كيلومتر نحو البحر الشرقي “بحر اليابان” من شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت هيئة أركان القوات المسلحة في سول، اليوم الجمعة، أن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا فجر اليوم من سوكتشون في إقليم بيونغ-آن الجنوبي نحو البحر الشرقي”، حسبما أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وتقدر الهيئة بأن الصاروخ الذي لم يوضح طرازه بالضبط، هو صاروخ ردونغ، مؤكدة أن الجيش الوطني يراقب عن كثب الأوضاع المتعلقة بإطلاق الصاروخ، وتحافظ على استعداده التام لأي استفزازات عسكرية محتملة من قبل كوريا الشمالية.

وسبق أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى يوم 10 من الشهر الماضي، نحو البحر الشرقي أيضًا.