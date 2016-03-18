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القبض على عامل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى قنا

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القبض على عامل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى قنا القبض على عامل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى قنا
تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس الفرع، من ضبط عامل بقرية المراشدة مركز الوقف بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص وأقراص مخدرة.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ممدوح ع ع" 30 سنة عامل بقرية المراشدة، بحوزته فرد روسى محلى الصنع، وطلقة من ذات العيار، بالإضافة إلى 94 قرصا من عقار التامول المخدر.

جارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، برئاسة المستشار الحسن فنجرى مدير النيابة.


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