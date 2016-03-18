مباحث التموين تضبط 1200 كيلو سمك مجهولة المصدر قبل بيعها فى قنا

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن قنا، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط سائق بحوزته كمية كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر وبدون فواتير.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد بضبط "محمد.ا.م.ع" 28 سنة سائق ومقيم الإبراهيمية الشرقية أثناء قيادته السيارة رقم 3198 ر ط ب محملة كمية كبيرة من أسماك البلطى مجهولة المصدر بلغ وزنها 1200 كيلو جرام.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهم.

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