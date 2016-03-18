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وزير دفاع أمريكا السابق:أوباما تجاهل نصيحة فريق الأمن القومى وأطاح بمبارك

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وزير دفاع أمريكا السابق:أوباما تجاهل نصيحة فريق الأمن القومى وأطاح بمبارك وزير دفاع أمريكا السابق:أوباما تجاهل نصيحة فريق الأمن القومى وأطاح بمبارك
كشف وزير الدفاع الأمريكى السابق روبرت جيتس، عن أن الرئيس باراك أوباما تجاهل نصيحة فريق الأمن القومى الأمريكى التى كانت بشبه إجماع، وقرر الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك لأنه أراد أن يكون "على الجانب الصحيح من التاريخ".

وفى تحقيق خاص لشبكة فوكس نيوز الأمريكية عن إرث أوباما بعنوان "تهديدات متصاعدة، وجيش متضاءل"، نقلت الشبكة عن جيتس تذكره لواحدة من أفظع الحوادث، بحسب تعبير موقع دايلى كولر الأمريكى، والتى قرر فيها أوباما أن يتبع نصيحة ثلاثة من المبتدئين فى مجال الأمن القومى بدلا من نصحية فريق كامل من الخبراء.

وقال جيتس "إن فريق الأمن القومى بالكامل أوصى بالإجماع التعامل بشكل مختلف مع مبارك عما حدث بالفعل.. وأضاف فى مقابلته مع فوكس نيوز، والتى عرضت الشبكة مقتطفات منها، أن الرئيس أخذ بنصيحة ثلاثة من المبتدئين الصغار من حيث كيفية التعامل مع مبارك، وقال أحدهم "سيدى الرئيس علينا أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ"، وأضاف "جيتس" أنه كان يجلس على الطاولة ويقول "نعم لو أننا نستطيع فقط أن نكتشف ذلك" سيكون أمامنا طريق طويل".

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