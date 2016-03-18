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"المحامين": لم نتلق شكاوى ضد مرتضى منصور بعد "خناقة" الإسلامبولى

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"المحامين": لم نتلق شكاوى ضد مرتضى منصور بعد "خناقة" الإسلامبولى "المحامين": لم نتلق شكاوى ضد مرتضى منصور بعد "خناقة" الإسلامبولى
أكد أحمد بسيونى، وكيل نقابة المحامين، أن مجلس النقابة لم يتلق أى شكاوى ضد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، حتى الآن، لاتخاذ إجراءات ضده، على خلفية المشادات الكلامية التى وقعت بينه وعصام الإسلامبولى، محامى عمرو الشوبكى، داخل دار القضاء العالى، قبل بدء جلسة نظر الطعن على فوز أحمد مرتضى بالانتخابات، وتبادلا السباب والشتائم وسط المتواجدين ببهو مقر محكمة النقض.

وأضاف "بسيونى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الجمعة، أنه حال تقديم الشكوى أو المذكرة ضد مرتضى منصور سيتم عرضها على لجنة التأديب النقابية، واستدعاء الطرفين لسماع أقوالهما، مؤكداً أنه سيتم محاسبة المخطئ عقب الانتهاء من التحقيق.

وكانت مشادة كلامية وقعت بين مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، وعصام الإسلامبولى، محامى عمرو الشوبكى، داخل دار القضاء العالى، قبل بدء جلسة نظر الطعن على فوز أحمد مرتضى بالانتخابات، وتبادلا السباب والشتائم وسط المتواجدين ببهو مقر محكمة النقض.


>بالفيديو.. تفاصيل خناقة مرتضى منصور ودفاع عمرو الشوبكى أثناء نظر الطعن على فوز أحمد مرتضى بالانتخابات.. رئيس الزمالك:"فقيه دستورى قعد 10سنوات بالكلية وتقديره مقبول".. وعصام الإسلامبولى:"دور على سمعتك"
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