بدء التسجيل بـ"عمومية الصحفيين" لمناقشة قضايا الحريات والأجور

بدأ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، فى تسجيل أسمائهم بكشوف الحضور، لعقد الاجتماع الثانى للعمومية العادية، لمناقشة قضايا الأجور وعلاقات العمل والحريات، واعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، والتصديق على محضر الجمعية العمومية ومناقشة التعديلات على لائحة القيد.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهراً، وحال عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية، وهو (25%)، تتم دعوة الجمعية العمومية 1 إبريل المقبل بحضور نفس النسبة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أجل انعقاد الجمعية العمومية لـ18 مارس الجارى، لعدم حضور 50%+1 من الأعضاء التى يبلغ عددهم 8420، حيث وقع فى كشوف الحضور فى الدعوة الأولى فى ٤ مارس ما يقرب من 226 صحفيا، ما دفع مجلس النقابة لتأجيل الانعقاد لـ18 مارس الجارى، لتنعقد بـ25% +1 من أعضاء الجمعية.

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