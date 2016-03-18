الويفا يستبعد ميسي من التشكيلة المثالية للأسبوع بدوري الأبطال

استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي من التشكيلة المثالية للأسبوع المنصرم في دوري أبطال أوروبا.

وسجل الدولي الأرجنتيني هدف برشلونة الثالث في شباك أرسنال ليقود فريقه للتأهل لدور الـ8 بعد إقصاء المدفعجية بنتيجة 5-1 بمجموع المواجهتين.

وأقيمت أربعة لقاءات هذا الأسبوع في المسابقة شهدت تأهل كل من برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وأتليتكو مدريد إلى ربع النهائي على حساب أرسنال ويوفنتوس ودينامو كييف وأيندهوفن على التوالي.

ونشر الموقع الرسمي للويفا تشكيلة الأسبوع المثالية والتي شهدت لاعبا من بايرن هو البديل كينجسلي كومان الذي ساهم بقوة في إقصاء فريقه السابق يوفنتوس.

فرغم عودة بايرن التاريخية من التأخر 2-صفر إلى الفوز 4-2 إلا أن الاتحاد الأوروبي اختار منه لاعبا واحدا فقط.

واختار الاتحاد الأوروبي التشكيلة التالية.

الحارس: جيروين زوت (أيندهوفن)

الدفاع: خوان فران (أتليتكو) – أليكساندر دراجوفيتش (كييف) – خوزيه خيمينيز (أتليتكو) – جايل كليتشي (سيتي)

الوسط: يايا توريه (سيتي) – بول بوجبا (يوفنتوس) – كومان (بايرن)

الهجوم: أنتوان جريزمان (أتليتكو) – لويس سواريز (برشلونة) – نيمار (برشلونة)