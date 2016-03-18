هودسون: لا أعلم إن كان سيستفيد المنتخب من خبرات نيفيل في فالنسيا أم لا

(إفي): اعتبر روي هودسون مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم أن عودة جاري نيفيل مدرب فريق فالنسيا الإسباني إلى صفوف (الأسود الثلاثة) "حيث يشعر بالراحة، ستكون دفعة من الهواء المنعش"، مشيرا إلى عدم درايته هل سيضيف شيئا أم لا.

وقال هودسون:"أعتقد أن العودة إلى مناخ مختلف حيث يشعر بالراحة ستكون دفعة من الهواء المنعش"، عقب إعلان خوض منتخب إنجلترا لمباراتين وديتين أمام ألمانيا وهولندا في 26 و29 من الشهر الجاري، على الترتيب.

ويشغل نيفيل، الذي تم في الثاني من ديسمبر الماضي تعيينه مدربا لفالنسيا خلفا للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، أيضا منصب مساعد مدرب منتخب إنجلترا منذ 2012.

وبسؤاله حول ما إذا كان الجمع بين الوظيفتين يمثل مشكلة بالنسبة لنيفيل، أوضح هودسون أنه لا يعتقد بوجود "أي مشكلة".

وأضاف "من وجهة نظرنا لا أرى أن ثمة مشكلة ما. لكنني لا أعلم إذا كان سيقدم شيئا مختلفا بعد خبراته هناك (في فالنسيا) أم لا".

يذكر أن نيفيل، الذي خسر المباريات الثلاث الأخيرة مع الفريق الإسباني بما فيها الهزيمة أمام ليفانتي 0-1 في الليجا، سيعود إلى منصبه في منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف المقبلة للبطولات المحلية.