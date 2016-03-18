النيابة العامة في سويسرا تبدأ تحقيقاتها ضد الأمين العام السابق للفيفا

(إفي): أعلنت النيابة العامة السويسرية الخميس أنها فتحت عملية جنائية ضد الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالكه "بوصفه مشتبها فيه بممارسات عدة لسوء الإدارة".

وذكرت النيابة العامة أنه استنادا للمادة 158 من القانون الجنائي السويسري "وفي إطار سلسلة من الوقائع المتعلقة بالفيفا، فإن النيابة العامة فتحت عملية جنائية ضد الأمين العام السابق جيروم فالكه كمتهم في عدد من وقائع سوء الإدارة".

وأوضحت النيابة أنها فتحت هذه العملية "استجابة لعريضتين بادعاءات ضد جيروم فالكه وترتبطان بالملفات التي تحقق فيها لجنة القيم في الفيفا".

كما أضافت أنها بدأت الخميس لنفس الأسباب تحقيقاتها. إضافة إلى أنه "لم تحدث أي اعتقالات عملا بمبدأ البراءة".

يذكر أن لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كانت قد قررت منتصف فبراير الماضي إيقاف فالكه لمدة 12 عاما حيث جري التحقيق معه للاشتباه في ارتكابه مخالفات في بيع تذاكر مونديال البرازيل 2014.

أكدت اللجنة الإيقاف "الفوري" بحق جيروم فالكه، الذي سيتم إبعاده عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم خلال 12 عاما مدة العقوبة، مع إلزامه بدفع 100 ألف فرنك سويسري (نحو 91 ألف يورو) كغرامة.

وخلال عملية التحقيقات التي أشرف عليها رئيس اللجنة، كورنيل بروبلي، تم كشف النقاب عن "أعمال أخرى تتنافي مع السلوك العام للمؤسسة متعلقة بانتهاكات في سياسة الرحلات وبيع الحقوق التليفزيونية بالإضافة إلى طمس الأدلة".