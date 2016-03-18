رانييري: قيادة إيطاليا؟ ليستر هو آخر محطاتي التدريبية

(إفي): استبعد المدرب الايطالي كلاوديو رانييري خلافة مواطنه أنطونيو كونتي في قيادة منتخب بلاده لكرة القدم مؤكدا أنه "سعيد للغاية" مع فريقه الحالي ليستر سيتي الإنجليزي.

وقال رانييري في مؤتمر صحفي:"أريد البقاء هنا. إذا كان المالك (التايلندي للنادي فيتشاي سريفادانابرابا) سعيدا، فأنا أريد البقاء هنا. لا يوجد فريق آخر أو شيء يمكنه تغيير رأيي".

وأضاف "أنا سعيد هنا، وأنا لدي الكثير لأفعله. لقد بدأنا للتو في بناء هذا المشروع. إذا كان المالك سعيدا معي فأود الاستمرار هنا".

وأعلن كونتي (46 عاما) الثلاثاء أنه سيرحل عن منصبه في تدريب الاتزوري بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام الصيف القادم بفرنسا.

ويعد رانييري الذي يتصدر فريقه الدوري الانجليزي الممتاز من المدربين المرشحين بقوة لخلافة كونتي.

ولكن المدرب المخضرم أبدى عدم اهتمامه بتولي تدريب الاتزوري مؤكدا أن ليستر سيكون "عمله الأخير".

وقال "إذا سار كل شيء كما هو متوقع، فسيكون ذلك عملي الأخير. أود البقاء هنا لأطول وقت ممكن ولن يغير أي فريق رأيي".

وسبق لرانييري (64 عاما) تدريب كالياري ونابولي وفيورنتينا وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبارما ويوفنتوس وروما وانتر ميلان وموناكو والمنتخب اليوناني.