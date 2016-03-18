الطائرات تواصل قصف مواقع المليشيات فى تعز باليمن

> واصلت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع وتجمعات مليشيات الحوثيين وصالح فى جبهات القتال فى مدينة تعز جنوب غرب اليمن وتركز القصف فى الوزاعية جنوب غرب المدينة ونقطة الحصين شمال المدينة وتم تدمير مدفع ثقيل .

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن الطائرات استهدفت أيضا تجمعا للمليشيات فى جبل الهان غرب المدينة وتم تدمير مدفع رشاش .. كما تم قصف جيوب المليشيات فى القصر الجمهورى مما أدى إلى اشتعال النيران به بالإضافة إلى مواقع متفرقة لهم فى منطقة ذو باب الساحلية غرب تعز.

وأشار إلى أن الميليشيات ارتكبت مجزرة جديدة بحق المدنيين إذ قتل 6 مدنيين وأصيب 16 آخرون فى القصف المدفعى على حى سكنى فى المدينة .. وأوضحت مصادر طبية أن أطفالا ونساء كانوا ضمن الضحايا ودعت المستشفيات المواطنين إلى سرعة التبرع بالدم لإسعاف المصابين .

يأتى ذلك فى الوقت الذى شددت فيه المليشيات من حصارها على مدينة تعز من المنافذ الشرقية والشمالية ومنعت دخول المواد الأساسية والإغاثية للمواطنين.. وكانت قوات الجيش والمقاومة قد نجحت فى فك الحصار المفروض على المدينة ومن الجهة الجنوبية الغربية التى تصلها بعدن ومن الجهة الغربية وتواصل عملياتها لفك الحصار بالكامل عن المدينة وتحرير المحافظة .

وأوضح المركز أن الاشتباكات التى جرت أمس وقصف طائرات التحالف أدت إلى مقتل 13 من عناصر المليشيات وإصابة العشرات، فى حين قتل 7 من عناصر الجيش والمقاومة وأصيب 24 آخرون فى الوقت الذى تشتد فيه الاشتباكات فى جبهات معسكر الدفاع الجوى وحى ثعبات والجحملية وكلابة والكمب شرق المدينة.

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