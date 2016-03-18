البورصة المصرية تربح 36 مليار جنيه وتحقق أكبر مكاسب أسبوعية فى عامين

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي أكبر مكاسب اسبوعية في عامين، بلغت نحو 36 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 447.5 مليار جنيه مقابل 411.5 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته نحو 8.7% وسط حالة من التفاؤل بعد إجراءات البنك المركزي الخاصة بالسياسية النقدية والتى خفض فيها قيمة الجنيه.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث قفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنحو 14.05% ليسجل مستوى 7486 نقطة، فيما زاد مؤشر/إيجي اكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 2.07% ليسجل مستوى 362 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا ارتفاعا بنحو 6.61% ليبلغ مستوى 784 نقطة، وسجل مؤشر/إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان ارتفاعا بنحو 18.2% مغلقا عند مستوى 7756 نقطة.

وفيما يتعلق بإجمالي قيم التداولات فقد سجلت ارتفاعا لتبلغ نحو 7ر6 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.617 مليار ورقة منفذة على 198 ألف عملية مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.523 مليار ورقة منفذة على 128 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له .

وفيما يتعلق ببورصة النيل فقد بلغت قيم التداولات نحو 11.8 مليون جنيه من خلال تداول 7.3 مليون ورقة منفذة على 1924 عملية خلال الأسبوع الحالي.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 88.76% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 11.24%

وأشار إلى أن المستثمرين المصريين استحوذوا على 78.23% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 12.96%والعرب على 8.81% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 208.17 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 37.39 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بلغ 463.89 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 628.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وذكر التقرير أن المؤسسات استحوذت على نحو 40.74% من المعاملات بالبورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.26%، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 697.95 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفيما يتعلق بسوق السندات بين التقرير أن قيم التدولات بلغت نحو 698 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 673 ألف سند.