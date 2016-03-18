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مواطنة لوزير التموين فى جولته بالشرقية: "ربنا يبارك فيك وتعالى نغديك"

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مواطنة لوزير التموين فى جولته بالشرقية: "ربنا يبارك فيك وتعالى نغديك" مواطنة لوزير التموين فى جولته بالشرقية: "ربنا يبارك فيك وتعالى نغديك"
تفقد الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، عدداً محال البقالة وأسواق ومخازن شركة الجملة فى قرى ونجوع ومراكز محافظتى الشرقية والقليوبية، واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة ومتنوعة وبأسعار مناسبة.

واستقبل المواطنون الوزير بترحاب شديد خلال جولته فى عدة قرى، ومنها قرية منشية فى بنها وقرية سباع بالقليوبية، وشارع سعد زغلول بمدينة منيا القمح، وأعربوا عن سعادتهم بتوافر السلع التموينية وبجودة عالية، كما أشادوا بتوافر الخبز طوال اليوم وبدون طوابير، مؤكدين أن هذا العام ولأول مرة منذ سنوات لم يشهدوا نقصا فى أسطوانات البوتاجاز المنزلية، وأنها متوافرة بكثافة، وقالت إحدى السيدات لوزير التموين، "ربنا يبارك فيك أنت والسيسى.. وتعالى نغديك أنت واللى معاك".

وأشار وزير التموين، فى بيان له اليوم الجمعة، إلى استعداد الوزارة بكامل أجهزتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه سيتم زيادة المعروض من السلع الغذائية بكميات كبيرة من لحوم ودواجن وأسماك وأرز وسكر وزيوت، فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التى تجوب المحافظات يوميا، وفى جميع منافذ البيع التابعة لوزارة التموين بالإضافة إلى السلع الخاصة بشهر رمضان الكريم.

خالد حنفى وزير التموين ، وزارة التموين (1)

خالد حنفى وزير التموين ، وزارة التموين (2)

خالد حنفى وزير التموين ، وزارة التموين (3)

خالد حنفى وزير التموين ، وزارة التموين (4)

خالد حنفى وزير التموين ، وزارة التموين (5)

خالد حنفى وزير التموين ، وزارة التموين (6)


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