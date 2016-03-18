مكتب خدمة المواطنين بالمنيا: "مفيش تراخيص أكشاك أو وظائف وشقق"

أكدت الدكتورة أمل عليوة، مدير مكتب خدمة المواطنين بمحافظة المنيا، أن هناك قراراً وزارياً بمنع ترخيص الأكشاك، وأن المواطن الذى يريد ترخيصا لن يجد له مكانا داخل اللقاء الجماهيرى للمحافظ، مشيرة إلى أن توجيهات المحافظ بإحالة الطلبات إلى رؤساء مجالس المدن والسكرتير العام، وبذلك لن يتم إدراجهم فى الكشوف التى تلتقى المحافظ فى اللقاء الجماهيرى.

وأضافت "عليوة"، أثناء تقديم إحدى السيدات طلب لترخيص كشك يساعدها على الحياة ومتابعة علاج زوجها، أنه بالنسبة للمرضى فعليهم التوجه أولا إلى مديرية الصحة، وفى حال توقف الأمور ويجد المواطن نفسه قد فشل فى أداء مهمته عليه التقدم بطلب ويتم تحديد موعد له.

وفوجئ المواطن "محمد عمر فرج"، الذى يعانى من المرض ولا يقوى على العمل ومتزوج، وطلب لقاء المحافظ فى اللقاء الجماهيرى، فتوجه إلى مكتب خدمة المواطنين ليتقدم بطلب إلا أنه فوجئ برد مسئول مكتب الخدمة بأن اللواء طارق نصر أصدر تعليمات بمنع 3 أو 4 فئات من أصحاب الشكاوى، وهم المواطنون الذين يطلبون توفير فرص عمل أو ترخيص كشك أو يحتاج إلى شقة تحميه من حر الصيف وبرد الشتاء وتكون ملاذا يجمع فيه أسرته بعيدا عن أعين الناس.

يقول محمد، سألت عن سبب رفض استلام طلبى للقاء المحافظ فأخبرونى بأن هذه الطلبات صدر لها قرار من المحافظ بمنعها من دخول اللقاء الجماهيرى، وأنها ستكون مسئولية رؤساء مجالس المدن والسكرتير العام، وأن هذه الطلبات تأخذ حيزا كبيرا، فى الوقت الذى يستقبل فيه المحافظ المشاكل الجماهيرية الكبرى.

وأضاف محمد، أنا من قرية بالمنيا ولا أريد شقة لكن الناس قالوا إنك لن تستطيع لقاء المحافظ إلا إذا كتبت فى الطلب شقة ورغم ذلك تم رفضه.

احتفالا بالعيد القومى محافظ المنيا ومدير الأمن يضعان أكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء

>