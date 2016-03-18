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وزراء الأوقاف والصحة والرى والآثار يؤدون صلاة الجمعة بطابا

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وزراء الأوقاف والصحة والرى والآثار يؤدون صلاة الجمعة بطابا وزراء الأوقاف والصحة والرى والآثار يؤدون صلاة الجمعة بطابا
يؤدى أربعة وزراء صلاة الجمعة من مسجد السلام فى مدينة طابا، احتفالا بذكرى تحرير طابا فى جنوب سيناء، وهم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور حسام مغازى وزير الرى، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة ومشايخ البدو.

ومن المقرر أن يفتتحوا عدة مشروعات بمناسبة ذكرى عودة مدينة طابا، وجولة تفقدية، فى مدينة طابا.

ويفتتح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، 3 أعمال إنشائية قامت الوزارة بتنفيذها للحماية من أخطار السيول بالمحافظة، وذلك ضمن الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة جنوب سيناء، حيث تتضمن الزيارة افتتاح د.مغازى أعمال الحماية لمنفذ طابا البرى من أخطار السيول، بالإضافة إلى افتتاح أعمال الحماية بأحد أهم أودية طابا مستقبلاً ضمن منظمومة الحماية المتكاملة التى تقوم الوزارة بتنفيذها لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بتكلفة تناهز الـ50 مليون جنيه مصرى.


>وزير الرى يفتتح 3 إنشاءات للحماية من السيول بجنوب سيناء اليوم
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