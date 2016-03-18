حبس عاطل لاتجاره فى الأسلحة وحيازته طبنجة "ميرى" وفردين خرطوش بالوراق

أمرت نيابة الوراق، برئاسة المستشار محمود عطوة، بحبس "إسلام.ع" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية وحيازة أسلحة نارية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها.

كانت مباحث الجيزة قد تمكنت من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية، وضبط بحوزته 3 قطع من بينها طبنجة ميرى مبلغ بسرقتها من مديرية أمن القاهرة إبان ثورة يناير 2011، بالإضافة إلى فردين خرطوش و4 طلقات، واعترف المتهم أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

القبض على تاجر أسلحة بحوزته طبنجة "ميرى" مسروقة بالوراق

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