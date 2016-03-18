الحكم بسجن أمريكى من نيويورك 22 عاما لمحاولته تجنيد مقاتلين لداعش بسوريا

>حكم على رجل من ولاية نيويورك يوم الخميس بالسجن 22 عاما ونصف العام لمحاولته تجنيد مقاتلين للانضمام لتنظيم داعش فى سوريا وهو أطول حكم بالسجن على أمريكى يدان بدعم الجماعة المتشددة.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إليزابيث وولفورد الحكم على مفيد الفقيه (32 عاما) من روشستر، وكانت قاضية اتحادية فى ولاية نورث كارولاينا قد أصدرت فى مايو الماضى ثانى أطول حكم بالسجن -20 عاما وثلاثة أشهر- على دونالد راى مورجان (44 عاما) لتقديمه دعما ماديا لتنظيم الدولة الإسلامية وحيازة سلاح نارى بصورة غير قانونية.

ووجد تحليل لرويترز أكدته وزارة العدل الأمريكية أن هذين الحكمين هما أشد عقوبتين تصدران حتى الآن فى قضايا مرتبطة بالدولة الإسلامية.

ورغم اعترافه فى ديسمبر بالذنب فقط فى تجنيد شخصين للانضمام للدولة الإسلامية اتهم الفقيه أيضا بمحاولة قتل أفراد بالجيش الأمريكى وحيازة أسلحة نارية وكواتم للصوت.

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