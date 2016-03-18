صحافة المواطن: بالصور.. كابلات مكشوفة بمشروع "إبنى بيتك" بحدائق أكتوبر

أرسل القارئ، إسلام حمدى عبد المعبود، صور، تبرز مظاهر الإهمال بالمنطقة الثانية لمشروع الـــ 418 فدان " إبنى بيتك" بحى حدائق أكتوبر، والتى بدأت منذ أكثر من 8 سنوات، حيث بدأ قطاع الأعمال الخارجية بتنفيذ أعمال شبكتى المتوسط والمنخفض والإنارة بالمنطقة الثانية، ولم تنته حتى اليوم، منها إزالة أكشاك الكهرباء بعد عدة أشهر فقط من إتمام تنفيذها، لوجودها بأماكن منازل المستفيدين أو خطوط المرافق الأخرى، وكذلك أعمال حفر وكابلات ملقاة بدون استكمال أو ردم لأعمال الحفر وبها كابلات باهظة التكلفة.

وأضاف القارئ، :"أتلفت أعمال المقاولين أثناء الحفر الكثير من أعمال المرافق الأخرى من مياه وصرف لعدم وجود رقيب من مهندسى التنفيذ بالشركة، مما طالت الإتلافات عدد كبير من أسوار منازل المستفيدين وبدون تعويض"، موضحا أنه لا زال حتى اليوم قطاع الأعمال الخارجية يماطل فى تنفيذ أعمال الإنارة.

وأوضح أن القطاع ماطل فى إنهاء الأعمال، وبالتالى حتى اليوم تعيش معظم المنطقة فى ظلام دامس وتحولت المنطقة ليلا لمدينة أشباح لعدم إنارة الأعمدة، وتم إلقاء عدد كبير من الكابلات بقطاعات الطرق أسفل الاسفلت بدون حماية لها.

وأشار القارئ، إلى أنه تضاعفت قيمة التوصيلات والتعاقدات التى يتكبدها المستفيدون أثناء التعاقد على تركيب عددات الكهرباء، وكذلك عدم الاستجابة المناسبة فى كثير من الأحيان لبلاغات المواطنين بحى حدائق اكتوبر من انقطاع التيار أو ضعفه الشديد، وكذلك الغياب الكبير للكشافين والمحصلين، وبالتالى ضياع حق كبير على الدولة فى تحصيل مستحقاتها لدى المواطنين، فضلا عن تأخر قطاع الشبكات كثيرا فى تنفيذ نقطة متقدمة لتقديم الخدمات للمواطنين بدلا من السفر قرابة الـ17 كيلوا متر لمجرد سداد فاتورة الكهرباء.

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