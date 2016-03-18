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"الصحة": انتهاء قوائم انتظار علاج مرضى الأورام على نفقة الدولة

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"الصحة": انتهاء قوائم انتظار علاج مرضى الأورام على نفقة الدولة "الصحة": انتهاء قوائم انتظار علاج مرضى الأورام على نفقة الدولة
أكد الدكتور تامر حامد عبد السلام، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، انتهاء قوائم انتظار علاج مرضى الأورام لأول مرة على نفقة الدولة.

وقال رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جميع قرارات العلاج التى يتم إرسالها للمستشفيات يتم الانتهاء منها فى أقل من 48 ساعة، على أن يحصل المريض على علاجه خلال 72 ساعة.

وأضاف "عبد السلام"، أن المجالس تصدر من آلاف القرارات يومياً، مشيراً إلى زيادة ميزانية علاج الأورام ودخول أدوية جديدة لعلاج الحالات النادرة.

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