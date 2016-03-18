دراسة تفسر: ليه الستات أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر مقارنة بالرجال؟

كشفت دراسة عملية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة نانيانج للتكنولوجيا فى سنغافورة عن السبب الذى يجعل السيدات أكثر عرضة للإصابة بمرض الخرف وألزهايمر (صورة شائعة من مرض الخرف) مقارنة بالرجال.

وأوضحت الدراسة أن السبب يكمن فى أن مخ السيدات أكثر عرضة لحدوث التلف مقارنة بمخ الرجال، وبالأخص مادة المايلين المغلفة للمحاور العصبية والتى تعمل على نقل الإشارات العصبية بين خلايا المخ، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالمجلة الطبية "Molecular Brain".

ويتسبب التلف الذى يحدث لمادة المايلين فى منع الخلايا العصبية للمخ من التواصل معا بشكل جيد وإعاقة انتقال الإشارات العصبية بينهما، وهو ما يرفع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف، والذى من المتوقع أن يزيد عدد المصابين به بحلول عام 2050 إلى الضعف.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج من المتوقع أن تساهم فى تطوير أدوية جديدة تستهدف مادة المايلين المغلفة للمحاور العصبية وتعمل على تحسين وظائفها وبالتالى يتعزز التواصل بين الخلايا العصبية وتقل فرص الإصابة بمرض الخرف وألزهايمر.

>وأذيعت هذه النتائج بالمؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية لمرض ألزهايمر والذى انعقد مؤخرا بمدينة واشنطن الأمريكية .

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