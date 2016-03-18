صلاح حسب الله: البرلمان لن يتهاون فى دوره الرقابى على السلطة التنفيذية

قال النائب البرلمانى صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وعضو المكتب السياسى بائتلاف دعم مصر ، إن البرلمان لن يحكم على الحكومة بالأشخاص قدر ما سيكون الحكم متعلق بالبرنامج، وما يتضمنه من أليات تنفيذ وجدول زمنى، مؤكداً أن البرلمان لن يتهاون فى دوره الرقابى على السلطة التنفيذية والمطالبة بسحب الثقة من أى وزير لا ينجز مهامه بالشكل المناسب.

وأضاف "حسب الله" لـ "اليوم السابع"، قائلاً "لدى تحفظ على أداء بعض الوزارات كالتعليم والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة"، مؤكداً على ضرورة إجراء تعديل فى التشكيل الوزارى لضخ دماء جديدة تحمل سياسات ورؤى مختلفة قادرة على تنفيذ برنامج الحكومة.

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