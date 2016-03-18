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صلاح حسب الله: البرلمان لن يتهاون فى دوره الرقابى على السلطة التنفيذية

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صلاح حسب الله: البرلمان لن يتهاون فى دوره الرقابى على السلطة التنفيذية صلاح حسب الله: البرلمان لن يتهاون فى دوره الرقابى على السلطة التنفيذية
قال النائب البرلمانى صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وعضو المكتب السياسى بائتلاف دعم ، إن البرلمان لن يحكم على بالأشخاص قدر ما سيكون الحكم متعلق بالبرنامج، وما يتضمنه من أليات تنفيذ وجدول زمنى، مؤكداً أن البرلمان لن يتهاون فى دوره الرقابى على السلطة التنفيذية والمطالبة بسحب الثقة من أى وزير لا ينجز مهامه بالشكل المناسب.

وأضاف "حسب الله" لـ "اليوم السابع"، قائلاً "لدى تحفظ على أداء بعض الوزارات كالتعليم والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة"، مؤكداً على ضرورة إجراء تعديل فى التشكيل الوزارى لضخ دماء جديدة تحمل سياسات ورؤى مختلفة قادرة على تنفيذ برنامج الحكومة.


>كلام نهائى.. اللجان النوعية بالبرلمان تناقش برنامج الحكومة ولجنة خاصة لصياغة بيان الرد عليها.. وكيل النواب: نأمل اختيار مجلس الوزراء عناصر قادرة على التنفيذ.. وعلاء عبدالمنعم: المناقشات خلال أسبوعين
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>الأوضاع الاقتصادية تفرض على البرلمان وضع قانون الاستثمار ضمن أولوياته.. ائتلاف دعم مصر: لدينا رؤية بشأنه.. والنائب محمد عبدالغنى: القوانين الاقتصادية بوابة خروج مصر من مأزقها
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مصر 365

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