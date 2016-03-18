هيئة الطرق تعلن الانتهاء من تنفيذ 5 طرق بالمشروع القومى بطول 500 كيلو متر

أعلن اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، انتهاء الهيئة من تنفيذ 5 طرق بالمشروع القومى للطرق، بأطوال حوالى 500 كم.

وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة تراجع العلامات المرورية والإرشادية قبل افتتاح هذه الطرق للجمهور.

وأضاف ترك، أن هذه الطرق الـ 5 أصبحت جاهزة للافتتاح بعد انتهاء تنفيذها، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية رغم كل المعوقات التى واجهت الهيئة خلال أعمال التنفيذ.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن هذه الطرق تشمل طريق "وادى النطرون ـ العلمين" بطول 135 كم، و"أسيوط ـ سوهاج ـ البحر الأحمر" بطول 180 كم، و"الشط ـ عيون موسى" بطول 35 كم، والدائرى الأوسطى بطول 22 كم، وازدواج "قنا ـ سفاجا" بطول 120 كم.

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