"الصحفيين" تسعى لحسم قضايا الحريات والأجور فى عمومية اليوم

انتهت نقابة الصحفيين من الترتيبات النهائية للاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، اليوم الجمعة، لمناقشة قضايا الأجور وعلاقات العمل والحريات، واعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، والتصديق على محضر الجمعية العمومية ومناقشة التعديلات على لائحة القيد.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الحضور فى تمام العاشرة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهراً، وحال عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية بـ(25%) تتم دعوة الجمعية العمومية 1 إبريل المقبل بحضور نفس النسبة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أجل انعقاد الجمعية العمومية، لـ18 مارس الجارى، لعدم حضور 50%+1 من الأعضاء التى يبلغ عددهم 8420 عضوا، حيث وقع فى كشوف الحضور فى الدعوة الأولى فى 4 مارس ما يقرب من 226 صحفيا، ما دفع مجلس النقابة لتأجيل الانعقاد لـ18 مارس الجارى، لتنعقد بـ25% +1 من أعضاء الجمعية.

"الصحفيين" تناشد أعضاءها بالمشاركة فى الاجتماع الثانى للجمعية العمومية