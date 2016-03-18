"الأرصاد": طقس اليوم معتدل وارتفاع الحرارة 10 درجات وعواصف ترابية غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على أقصى الغرب وعلى البحر الأحمر ، ما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح شرقية، أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

>من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة من جديد، غدا السبت المقبل بمعدل يصل إلى من 8 إلى 10 درجات على محافظات مصر، موضحاً أن الحرارة فى القاهرة اليوم ستبلغ 24 درجة وغدا السبت 32 درجة مئوية.

وأضاف "عبد العال" لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع الحرارة سيكون ملحوظاً وتصاحبه رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد، إلى انخفاض درجات الحرارة من جديد الأحد المقبل، حيث تصل العظمى بالقاهرة لـ22 درجة بانخفاض 10 درجات كاملة عن اليوم السابق، كما ستستمر الرياح الجنوبية الشديدة المثيرة للرمال والأتربة.

وينصح "عبد العال" المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة فترة الليل، التى تنخفض خلالها درجات الحرارة، بالإضافة إلى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، مشيرا إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على رقم 26849859 .

الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تؤكد تحسن الأحوال الجوية على المناطق الداخلية اليوم.. الرياح ستهدأ والشبورة المائية تظهر صباحا.. الحرارة تظل أقل من معدلاتها حتى نهاية الأسبوع الجارى والعظمى بالقاهرة 21

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