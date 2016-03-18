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علماء أمريكيون: إمكانية استرجاع الذكريات المفقودة

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علماء أمريكيون: إمكانية استرجاع الذكريات المفقودة علماء أمريكيون: إمكانية استرجاع الذكريات المفقودة
فى المراحل المبكرة من مرض الزهايمر، لا يتمكن المريض فى كثير من الأحيان من تذكر التجارب الأخيرة.. ومع ذلك، كشفت أحدث الأبحاث الطبية إلى إمكانية استرجاع هذه الذكريات المحفوظة فى المخ فى ظل تطوير تقنية جديدة فى المستقبل القريب.

ووفقا لأطباء المخ والأعصاب فى "معهد ماساتشوستس للتنكنولجيا (MIT)"، يمكن للفئران فى المراحل المبكرة من الزهايمر تشكيل ذكريات جديدة فقط، كأقرانهم الأصحاء، إلا أنهم لا يتمكنون من تذكرها بعد أيام قليلة، علاوة على ذلك، تمكن العلماء من تحفيز مصطنع تلك الذريات باستخدام تنقية تعرف باسم "علم البصريات الوراثى"، مما يشير إلى أن تلك الذكريات ما زالت قائمة يمكن استردادها مع القليل من المساعدة.

وعلى الرغم من أن علم البصريات الوراثى لا يمكن استخدامه حاليا بين البشر، إلا أن النتائج المتوصل إليها تشير إلى إمكانية تطوير علاجات مستقبلية قد تعكس فقدان الفئران للذاكرة فى مرحل مبكرة من مرض الزهايمر.

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