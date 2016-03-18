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انتبه وافطر.. تجاهل الإفطار يعرضك للسمنة والإصابة بالسكر

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انتبه وافطر.. تجاهل الإفطار يعرضك للسمنة والإصابة بالسكر انتبه وافطر.. تجاهل الإفطار يعرضك للسمنة والإصابة بالسكر
يتجاهل الكثير من الأشخاص تناول وجبة الإفطار، وبالأخص العاملين ما يؤثر على صحتهم ويعرضهم لبعض المضاعفات مثل زيادة الوزن ومرض السكر.

وذكر الموقع الهندى " Boldsky"، فى تقرير نشره مؤخرا أن عدم تناول وجبة الإفطار، من الأساليب غير الصحية وله عواقب خطيرة، ووفقا لدراسة أمريكية أجريت على المراهقين والبالغين الذين لم يتناولون الإفطار، وجدت أنهم أكثر ميلا لشرب الخمر والتدخين وعدم ممارسة الرياضة مقارنة بغيرهم الذين يتناولون وجبة الإفطار فى وقت محدد وبشكل يومى.

وأشار التقرير إلى أن الذين يتجاهلون وجبة الإفطار أكثر عرضة للسمنة واقل اهتماما بصحتهم، وأكثر إقبالا لتناول أطعمة غير مغذية وبالتالى زيادة مؤشر كتلة الجسم، مؤكدا أن تناول الإفطار صباح كل يوم يساعد فى السيطرة على الجوع والحفاظ على الوزن، كما يساعد على انتظام مستويات السكر فى الدم التى تسيطر على الجوع وطاقة الجسم.

وتابع التقرير: عدم تناول وجبة الإفطار يؤثر على مستويات السكر فى الدم، والتى ينتج عنها بعض المضاعفات كزيادة الوزن أو الإصابة بمرض السكر، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الرجال الذين يتجاهلون وجبة الإفطار يرتفع لديهم خطر الإصابة بالأزمات القلبية.


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