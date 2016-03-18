"أوقاف سوهاج": خطبة الجمعة اليوم بعنوان "حق المرأة فى الميراث"

قال الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تم التنبيه على الأئمة والخطباء على أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "حق المرأة فى الميراث والحياة الكريمة ودورها فى بناء الوطن".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات صحفية، أن الدعاة يتناولون الحديث عن مكانة المرأة فى الإسلام وتكريم الإسلام للمرأة "أما وبنتا وأختا وزوجة"، وحث الإسلام على حق البنت فى التربية السوية كالولد، سواء بسواء، وحق المرأة فى الميراث ودورها فى بناء الوطن.

وعلى جانب آخر أكد الشيخ عبدالرحمن اللاوى، مدير المساجد بأوقاف سوهاج، أنه سيتم اليوم الجمعة افتتاح مسجد آل حديوى ـ جهينة ـ بمحافظة سوهاج. وسيقوم وكيل وزارة الاوقاف بافتتاحه نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومعه لفيف من القيادات الدعوية بأوقاف سوهاج.

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