حبس مطربة مغمورة لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، بحبس مطربة مغمورة وفتاتين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

كانت معلومات قد وردت للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد بتورط مطربة مغمورة فى تسهيل الأعمال المنافية للآداب.

وبإعداد كمين لها تم ضبطها وبصحبتها فتاتان فى أوضاع مخلة مع خليجين بشقة بمنطقة حدائق الأهرام، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

- سقوط مطربة مغمورة تسهل ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى حدائق الأهرام