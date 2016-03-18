للحامل.. خطوات تساعدك على التخلص من آلام الساقين والثدى وكثرة دخول الحمام

بالفرحة والسعادة تستقبل كل أنثى خبر حملها وتحلم بمرور الأيام حتى ترى طفلها أمام عيونها، ولكن قبل أن تحدث هذه اللحظة هناك 9 أشهر هى فترة الحمل التى يتكون فيها الطفل وتشعر فيها الأم بالكثير من الآلام والأوجاع.

ويقدم الدكتور "عمرو أبو اليزيد" أخصائى النساء والتوليد عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، طرق للتغلب على الأوجاع المختلفة التى تشعر بها السيدات أثناء فترة الحمل.

ويقول: "تشكو غالبية النساء إن لم يكن جميعهن من الدخول لدورة المياه باستمرار، وهى شكوى طبيعية خاصة فى الشهور الأخيرة من الحمل نتيجة ضغط الرحم على جهاز المثانة، ويبقى الخطر عند وجود ألم أو صعوبة فى التبول وعلى الفور يجب أن تلجأ الأم إلى استشارة الطبيب المعالج وعمل فحوصات سريعا.

ويضيف، هناك تقلصات تحدث فى الساقين المرأة الحامل بسبب زيادة الوزن، ولأن الأم لا يجب أن تتناول المسكنات أثناء الحمل يمكن التغلب على تقلصات الساقين باستعمال كمادات دافئة على الساقين، مع وضع الساقين فى وضع الثنى، وتدليكهما بخفة، الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم مثل الألبان ومنتجاتها والماغنسيوم مثل القمح والسبانخ والموز، وفى حالة شدة الألم يمكن استخدام الجوارب الضاغطة أو أربطة الضغط إذا لزم الأمر.

ويتابع يمكن استخدام الكمادات الباردة على الثدى والحلمة للتغلب على الألم الذى يحدث فى الثديين أثناء الحمل، بالإضافة إلى ارتداء حمالة الصدر طوال اليوم مما يساعد فى التغلب على الألم، وإذا لم تتحمل الأم الألم يمكن استعمال كريمات الترطيب أو الكريمات بعد استشارة الطبيب مع مراعاة عدم استخدام أى من مشتقات الكورتيزون.

أما سوء الهضم والإخراج يتم التغلب عليه كما يوضح أخصائى النساء بتناول كميات كافية من الماء، وزيادة عدد الوجبات اليومية فى اليوم مع تقليل كمية الطعام فى كل وجبة، بحيث تناول الأم 6 أو 7 وجبات صغيرة بدلا من 2 أو 3 وجبات كثيفة الكمية، مع مراعاة عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة بحيث تبدأ الأم التفكير فى النوم بعد مرور ساعتين على الأقل، وتساعد الوجبات الغنية بالألياف مثل الخيار والخس والخضراوات والفواكه على حل مشكلة سوء الهضم والإخراج.

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