تخلّصي من حبوب الربيع بـ 5 طرق

إنّ أسوأ شعور قد تشعرين به عند استيقاظك من النوم والنظر في المرآة،هو وجود حبة جديدة على بشرتك، فهذه الحبة قد تفسد يومك بأكمله. ولكنك لا تستطيعين التصرف حيال هذا الأمر، فرياح الربيع دائمًا ما تحمل الحبوب والبثور إلى بشرتك!

فكيف يمكنك مكافحة هذه الحبوب قبل ظهورها، حتى لا تستيقظي مع وجود حبة جديدة على بشرتك؟

إليك هذه الطرق الخمس لمكافحة ظهور الحبوب في أقل من ثلاثة أسابيع:

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1-تطهير البشرة باستمرار: احرصي دائمًا على تنظيف بشرتك بالمطهر المناسب لها، مع تدليك البشرة بلطف للتخلص من الأوساخ والدهون المتراكمة عليها، كما أنّ التدليك يساعد على فتح مسام البشرة ودخول الأكسجين إليها.

2-بعد تنظيف البشرة، أنت بحاجة إلى ترطيبها بمرطب مناسب واحرصي أن يكون المرطب خالياً من الكحول، فالكحول تعمل على جفاف الجلد وظهور البثور.

3-عند وضعك للماكياج، اختاري الماكياج الخالي من الزيوت لكي تتجنبي ظهور البثور الجديدة، كما عليك الحرص على إزالة الماكياج قبل النوم فالماكياج يعمل على سد مسام البشرة مما يؤدي إلى ظهور البثور. وعند اختيارك لكريم الأساس أو بودرة الوجه، اختاري الكريم الذي يحتوي على حمض الساليسيليك، الذي يحارب ظهور البثور.

4-استخدمي المناشف النظيفة دائمًا لتنظيف بشرتك واحرصي أن تكون المناشف نظيفةً وخاليةً من البكتريا، وأن تستخدميها لمرة واحدة فقط لتنظيف وجهك، حتى لا تنتقل البكتريا إلى بشرتك مرةً أخرى وتظهر الحبوب.

5-اشربي 10 أكواب من الماء يوميًّا، أو أكثر، للحفاظ على ترطيب بشرتك من الداخل بالأكسجين الذي يحتاجه لزيادة إشراقة البشرة.

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