طائرات عراقية تقصف "داعش" بالحويجة والتحالف يدمر موقعا للتنظيم فى"هيت"

>قصفت طائرات عراقية من طراز "اف 16"، مساء اليوم الخميس، مواقع تنظيم (داعش) الإرهابى فى قضاء الحويجة بكركوك شمالى العراق، مما أسفر عن الحاق خسائر بالمعدات ومقتل العشرات من الإرهابيين ودمرت ورشة لتفخيخ السيارات.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم، أن القصف جاء ردا على جريمة داعش بحق ثلاثة طيارين استشهدوا خلال قيامهم بواجبهم فى قضاء الحويجة أمس.

وكانت طائرة عسكرية عراقية للاستطلاع من طراز "سيسنا كرفان" سقطت أمس الأربعاء وفقد الاتصال بطاقمها المكون من ثلاثة خلال قيامها بمهام استطلاع ومراقبة فى سماء الحويجة.. وتبنى تنظيم(داعش) الإرهابى اسقاط الطائرة، وذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم إن "إحدى مفارز الدفاع الجوى التابعة للتنظيم اصابت الطائرة بقذائف من مدفع عيار 57 مم.

كما قصف طيران التحالف الدولى مواقع داعش بقضاء "هيت" بالأنبار ودمر بناية جديدة خاصة بمستشفى فى القضاء لم يكتمل من ثلاث طوابق يستخدمها عناصر داعش، ويعتبر أهم مقر لداعش فى المنطقة الغربية خصص للأجانب والعرب وعدد قليل من القيادات المحلية بالتنظيم.

وأشارت خلية الإعلام الحربى إلى أن طيران التحالف قصف الموقع ودمره بالكامل وقتل جميع الإرهابيين الذين كانوا بداخله، داعية سكان المناطق التى يسيطر عليها داعش الابتعاد عن جميع مقراته ومناطق تجمع مسلحيه.

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