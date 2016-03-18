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محافظ البحيرة يدعم المؤسسات الاجتماعية فى "الأبعادية" بمبلغ 432 ألف جنيه

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محافظ البحيرة يدعم المؤسسات الاجتماعية فى "الأبعادية" بمبلغ 432 ألف جنيه محافظ البحيرة يدعم المؤسسات الاجتماعية فى "الأبعادية" بمبلغ 432 ألف جنيه
استجابة لما تم نشره "اليوم السابع" بشأن دار السعادة لرعاية المسنين بقرية الأبعادية التابعة لمدينة دمنهور، قرر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة دعم المؤسسات الاجتماعية بالأبعادية بمبلغ 432 ألف جنيه من التضامن الإجتماعى.

كما قرر المحافظ تحمل المحافظة للزيادة السنوية فى رسوم الإقامة بدار المسنين، والتى تقدر بـ10 % سنوياً لكل نزيل، وكذلك سداد المتأخرات المستحقة لشركتى الكهرباء والماء على الدار وتكاليف العمليات الجراحية للمرضى من نزلاء الدار، ودعم الأنشطة المختلفة وإجراء الإصلاحات والترميمات الموجودة وزيادة مرتبات العاملين المتعاقدين مع الدار بمبلغ 100 جنيه شهرياً لكل عامل.

وقال محمد الديب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد النزلاء بالدار يبلغ 58 مسن ومسنة، تقدم لهم كافة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية، بالإضافة إلى الإقامة والإعاشة الكاملة، ويتم إعفاء غير القادرين منهم من الرسوم.

زيارة المحافظ دار السعاد للمسنين (1)

زيارة المحافظ دار السعاد للمسنين (2)

زيارة المحافظ دار السعاد للمسنين (3)

زيارة المحافظ دار السعاد للمسنين (4)

زيارة المحافظ دار السعاد للمسنين (5)

زيارة المحافظ دار السعاد للمسنين (6)

زيارة المحافظ دار السعاد للمسنين (7)

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