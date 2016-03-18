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جامعة القناة تكرم الأم والأب المثاليين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين

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جامعة القناة تكرم الأم والأب المثاليين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين جامعة القناة تكرم الأم والأب المثاليين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين
تنظم إدارة رعاية العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بجامعة قناة السويس يوم الأحد القادم ٢٠ مارس، بقاعة المؤتمرات الكبرى، احتفالا لتكريم الأم والأب المثاليين تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة، يأتى ذلك كتقليد تحرص عليه الجامعة فى كل عام تقديرا منها لكل من يعطى ويهتم بأسرته بجانب عمله.

يشهد الاحتفال تكريم أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين المتفوقين فى مراحل التعليم المختلفة، وذلك فى إطار اقتراب الجامعة وقياداتها من كل الطوائف والقطاعات ومشاركتهم فى مناسباتهم الاجتماعية.


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