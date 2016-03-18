رئيس "المركزى للتعبئة والإحصاء" فى ضيافة "رجال الأعمال" بالإسكندرية الأحد القادم

تنظم جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، الأحد القادم، ندوة مع اللواء أبو بكر الجندى – رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يتناول خلالها تعريف بالتاريخ الإحصائى واستعراض لأهم البيانات والمؤشرات الإحصائية التى صدرت مؤخراً عن الجهاز.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أبو بكر الجندى: لا مؤشرات عن تراجع زيادة السكان وتجاوزنا 500 ألف فى 3 أشهر
وسيتم خلال الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين بهدف تبادل المعلومات والدراسات فيما بينهما والقيام بجهد مشترك لتعميق دورهما فى خطط التنمية المصرية.
>أبو بكر الجندى: لا مؤشرات عن تراجع زيادة السكان وتجاوزنا 500 ألف فى 3 أشهر