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رئيس "المركزى للتعبئة والإحصاء" فى ضيافة "رجال الأعمال" بالإسكندرية الأحد القادم

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رئيس "المركزى للتعبئة والإحصاء" فى ضيافة "رجال الأعمال" بالإسكندرية الأحد القادم رئيس "المركزى للتعبئة والإحصاء" فى ضيافة "رجال الأعمال" بالإسكندرية الأحد القادم
تنظم جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، الأحد القادم، ندوة مع اللواء أبو بكر الجندى – رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يتناول خلالها تعريف بالتاريخ الإحصائى واستعراض لأهم البيانات والمؤشرات الإحصائية التى صدرت مؤخراً عن الجهاز.

وسيتم خلال الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين بهدف تبادل المعلومات والدراسات فيما بينهما والقيام بجهد مشترك لتعميق دورهما فى خطط التنمية المصرية.


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