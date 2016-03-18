متستهونش بيه.. الخرشوف مفيد للأمعاء ويسهل الهضم

الخرشوف من الخضراوات الهامة، يهمله البعض رغم أنه يحتوى على كم هائل من الحديد، بجانب الكربوهيدات والفيتامينات المفيدة فهو يقوى المناعة لاحتوائه على فيتامين سى، وفيتامين أ، والدهون غير الضارة للجسم والصحة.

وينصح الدكتور محمود راضى استشارى الجهاز الهضمى والباطنة، بتناول الخرشوف لما يحويه من فوائد عديدة بجانب أنه هادئ على الأمعاء، ويقلل الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء، فهو بحالته الخضراء خفيف على المعدة، حتى وإن تم طهيه مع الطعام يفضل ألا يضاف إليه السمن أو الزبد ويكتفى بطهيه سوتيه على البخار، أو بسلقه أو بإضافة بعض زيت الزيتون القليل إليه.

ويوضح استشارى الباطنة والجهاز الهضمى أن الخرشوف من الأكلات المفيدة لتنظيم عملية الهضم بشكل عام، لاحتوائه على نسبة جيدة من الألياف المسهلة للهضم والامتصاص، وهو منظف للمعدة والأمعاء بشكل عام، لذا يسهل من تنظيم التبرز بل ويسرع من تلك العملية أولا بأول دون تخزين لذا تظهر فائدته فى هذا الشأن، كما ظهرت بعض الآثار الصحية للخرشوف خاصة على من يعانون من مشكلات معوية متكررة، فعلى سبيل المثال من يعانى من حالة أوجاع بالبطن وغيرها.

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