أخبار عاجلة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية الفرنسىى جان مارك يحث شباب تونس على تحاشى الفكر المتطرف

Google+ Print
وزير الخارجية الفرنسىى جان مارك يحث شباب تونس على تحاشى الفكر المتطرف وزير الخارجية الفرنسىى جان مارك يحث شباب تونس على تحاشى الفكر المتطرف

>دعت وزير الخارجية الفرنسى جان مارك إيرو الشبان فى تونس إلى مقاومة مسار التطرف وأن يضربوا المثل لباقى دول المنطقة وتعهدت بتعزيز الروابط الأمنية والاقتصادية مع البلد الذى شهد باكورة انتفاضات الربيع العربى بينما يسعى جاهدا للتغلب على تيار إسلامى متشدد.

وبعد دستور جديد وانتخابات حرة إضافة إلى تاريخ علمانى تتعرض المستعمرة الفرنسية السابقة فى شمال أفريقيا لهجمات من متشددين يسعون إلى زعزعة الديمقراطية الوليدة بعد خمس سنوات من الإطاحة بالدكتاتور زين العابدين بن على.

وتمكنت تونس من إدارة تحول سياسى لكنها تعانى آثار تشدد ينمو فى الداخل ويغذيه عدم الاستقرار فى جارتها ليبيا حيث سمح فراغ سياسى لتنظيم الدولة الإسلامية بتوسيع موطيء قدم وإمتد العنف إليها.

وفشلت التنمية والإصلاحات الاقتصادية فى مجاراة التغييرات السياسية. وساعدت البطالة المنتشرة فى المناطق المهملة وبين الشبان فى بلد أكثر من نصف عدد سكانه دون سن التاسعة والعشرين فى تغذية قلاقل اجتماعية متزايدة.

وقال وزير الخارجية الفرنسى أثناء افتتاحه المعهد الفرنسى بالعاصمة التونسية يوم الخميس "فى أكثر المناطق النائية وفى أكثر القطاعات المهمشة بين السكان... يصبح الشبان فريسة سهلة لدعاة الكراهية والإنعزالية والعنف."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365