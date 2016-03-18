فوزى الشرباصى نائب شربين يطالب الحكومة بتحجيم الاستيراد

حذر فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين، بالدقهلية، من عدم تدخل الحكومة لضبط الأسواق واستغلال التجار لقرار تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 15 % تقريبًا.

وأشار الشرباصى، إلى إن قرار البنك المركزى الأخير يهدف لتوفير أكبر قدر ممكن من الدولار لتلبية احتياجات مصر الشرائية المعتمدة بنسبة كبيرة على العملة الصعبة، وإن أحد السلبيات المترتبة على هذا القرار هو الارتفاع المحتمل للأسعار وهو ما يتطلب وجود رقابة فعالة وصارمة على الأسواق.

وقال نائب شربين، على الحكومة تحجيم الاستيراد وتحديدًا السلع التى يتم إنتاجها على المستوى المحلى، موضحًا أن اتفاقية التجارة تتيح ذلك للدول التى تعانى من تدهور فى أوضاعها الاقتصادية، حتى لا تتفاقم الأوضاع ويزيد من حجم الأعباء وارتفاع تكلفة المعيشة على محدودى الدخل.

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