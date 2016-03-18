نصائح عند تصميم مطابخ الشقق العصرية
الجمعة 18-03-2016 18:19
عند تصميم مطابخ الشقق العصرية، تنصح مهندسة الديكور كارلا منذر، باتباع الآتي:
1. الألوان:
| استعملي لونين كالأبيض أو الفوشيا أو الأخضر اللمّاع، مع لون الخشب الطبيعي.
| اختاري قشرة خشب الجوز أو السنديان أو اللون الأبيض اللمّاع أو أي لون آخر لتطعيم الخشب المسيطر على خزائن المطبخ.
| اطلي أحد الجدران بلون الدرف الذي تم اختياره، عند تصميم مطابخ الشقق العصرية، ما يضفي لمسةً جذّابةً في المكان.
2. الخامات:
| اختاري الخشب الصلب (ماسيف) أو الـ"ميلامين" أو الـ"بي في سي" للخزائن، عند تصميم مطابخ الشقق العصرية، نظراً إلى أن هذه الخامات تحتمل الرطوبة والماء.
| احرصي على أن يغطّي "الريزين" أو "الكوارين" سطح حوض الجلي و"الجزيرة" إن وجدت، مع الإشارة إلى أن استعمال الرخام لهذه الغاية لم يعد رائجاً.
| ارصفي المساحة الواقعة بين حوض الجلي والخزائن، بقطع من البلاط أو الزجاج الملوّن.
| اختاري "السيراميك" الناعم للأرضيّة، على أن تعلو طبقته من 3 إلى 5 ميلليميترات، منعاً من الانزلاق.
3. الأدوات:
| اخفي أدوات المطبخ الكهربائية (الثلاجة وغسالة الأطباق) وراء درف الخشب، مع إبراز فرن الغاز حصراً. كذلك، لا مانع من أن يكون الشفّاط ظاهراً.
| استعيني بـ "الجزيرة" في المطبخ الفسيح. بالمقابل، يمكن تصميم "كاونتر" صغير أو نصف "جزيرة" في المطبخ ذي المساحة الضيقة.
| وزّعي فرن الغاز والثلاجة وحوض الجلي بشكل مثلّث، بهدف تسهيل الحركة أثناء الطهو.
| تأكدي من أن باب الثلاجة يفتح بزاوية 180 درجة مئوية.
4. الإنارة:
| وزعي الإنارة بشكل متناسق، في أرجاء المطبخ.
| ثبتي وحدات الإضاءة المباشرة في السقف المستعار، وضعي ثريا عصرية بسيطة فوق طاولة الطعام إذا وجدت.
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