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انقطاع المياه غدا عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 7ساعات بسبب تحويل مسار خط رئيسى

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انقطاع المياه غدا عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 7ساعات بسبب تحويل مسار خط رئيسى انقطاع المياه غدا عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 7ساعات بسبب تحويل مسار خط رئيسى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن " شارع أنابيب البترول بالسلام، والمنطقة الصناعية بالكيلوا 18، وبعض مناطق قباء، وأمل ثان بالكامل، والمستشفى الألمانى السعودى، ومحطة محولات كهرباء جسر السويس"، لمدة 7 ساعات، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً غداً السبت حتى الرابعة مساءاً، وذلك بسبب تحويل مسار خط 600 مم بشارع الإخلاص مع جسر السويس.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأعلنت عن توفير سيارات محملة بالمياه، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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