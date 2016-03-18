بالفيديو.. استقبال رئيس مصلحة الضرائب فى كفر الشيخ بأغنية "أما برواة "

شهدت مدينة كفر الشيخ، آخر تقاليع استقبال المسئولين بالمحافظة، بأغنية "أما براوة" التى عزفتها فرقة شعبية بالطبل البلدى والمزمار، وذلك خلال استقبال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب.

وكان رئيس مصلحة الضرائب، عقد لقاء مع العاملين بالضرائب العامة بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، بقاعة الشباب والرياضة، بمناسبة موسم الإقرارات وحث الزملاء والشد من أزرهم للحصول على موسم إقرارات ناجح، ليعود بإقرارات سليمة بهدف إعادة المصداقية مع الممولين.

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>وقال مطر إنه سيتم إنشاء لجنة الإحالة، بحيث لا يتم إحالة موضوع للنيابة الإدارية إلا بعد العرض على اللجنة للنظر فيه، وهل يستحق عرض الموضوع على النيابة أم لا؟، مضيفا:" سيتم تفعيل وتجديد البروتوكول مع الهيئة العامة للبريد، للاهتمام بالمراسلات وإيصالها فى الوقت المناسب لأن تأخيرها يسبب مشاكل كبيرة"، مطالبا العاملين بالالتفاف معا لمصلحة مصر، قائلا:" بلدنا تحتاجنا ونحن مسئولون ولسنا موظفين".

بالفيديو.. رئيس مصلحة الضرائب: إنشاء لجنة جديدة للإحالة وتفعيل بروتوكول مع "البريد"