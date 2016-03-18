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بالصور ..محافظ الإسكندرية يوقع عقد توريد 80"ميدى باص"لهيئة النقل بالمحافظة

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بالصور ..محافظ الإسكندرية يوقع عقد توريد 80"ميدى باص"لهيئة النقل بالمحافظة بالصور ..محافظ الإسكندرية يوقع عقد توريد 80"ميدى باص"لهيئة النقل بالمحافظة
شهد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية توقيع عقد توريد 80 "ميدى باص" من نوع "مان قسطور k 309" بين الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وشركة قسطور للصناعة إحدى شركات المساهمة المصرية التى تأسست عام 1999، حيث يأتى ذلك فى إطار تقديم أفضل خدمات النقل المميزة للمواطن السكندرى وبأسعار تناسب الجميع، وإمتداد للتعاون بين مصانع الشركة والهيئات الحكومية لنقل الركاب، وتتكلف الشركة جميع أعمال الصيانة للبصات لمدة ثلاثة أعوام.

وقدم المحافظ الشكر والتحية لسائقى ومشرفى وفنيى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، نتيجة لمجهوداتهم فى الحفاظ على الهيئة بهذا الشكل الطيب والمحترم، وقال أنهم أصحاب الطفرة العظيمة والنجاح الذى حدث فى النقل العام، والتى تقدم خدماتها للمواطن البسيط، مؤكداً على روح الوطنية العالية لديهم وهو ما يرسل إشارة إطمئنان على مستقبل الهيئة خاصة، ومستقبل الإسكندرية عامة، إذ تخدم الهيئة قطاع كبير من أهل الإسكندرية ، وقال " إذا وجد بعض التقصير فى حقهم أحياناً فبالتأكيد هذا غير مقصود ولابد ان يعرف كل العاملين ذلك"، مشيراً الى أن مصر مرت بظروف صعبة ولكن الأوضاع تحسنت كثيراً.

ومن جانبه، أكد خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية على دعم المحافظ لمنظومة النقل العام، مضيفاً أن "الهيئة تهدف إلى تيسير وتسهيل وتطوير خدمة النقل بالإسكندرية، وأن تكون قاطرة من قاطرات التنمية بها".

وأشار إلى أن الهيئة استوعبت 14 مليون راكب زيادة نتيجة لرفع كفاءة وتأهيل وتحسين مظهر 173 أتوبيس، ورفع كفاءة 36 عربة ترام بنسبة 80 % من الأسطول، كما تم تطوير 150 أتوبيس مكيف.

و أضاف "عليوة"، أن الهيئة حققت فارق فى الإيرادات عن العام الماضى بقيمة 49 مليون جنيه بمعدل 4 مليون و200 ألف جنيه فى الشهر، وتم تخفيض العجز فى الموازنة بمقدار 11 مليون جنيه.

حضر الحفل اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وقسطور ممدوح رئيس شركة قسطور مصر الصناعية، وممدوح قسطور رئيس جوريكا مصر جروب للصناعة

محافظ الإسكندرية يوقع عقد (1)

محافظ الإسكندرية يوقع عقد (2)

محافظ الإسكندرية يوقع عقد (3)

محافظ الإسكندرية يوقع عقد (4)


>بالصور..محافظ الإسكندرية للشباب:مصر من أعظم الدول ولدينا إرادة شعبية واعية
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