6 أبريل.. المؤتمر الطلابى والبحثى الخامس لكلية التمريض جامعة قناة السويس

تنظم كلية التمريض بجامعة القناة المؤتمر الطلابى والبحثى الخامس، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة الجديدة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض.

يشارك فى المؤتمر كليات التمريض بالجامعات المصرية إضافة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالتمريض بالجامعات والمعاهد المتخصصة والمستشفيات، ويتم من خلال المؤتمر عرض مسابقات فنية وعلمية وحلقات نقاشية حول العملية التعليمية فى مجال التمريض بمشاركة .

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