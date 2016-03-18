مدير مكتبة الإسكندرية يلتقى سفير السويد لاستعراض جهود مكافحة الإرهاب

التقى الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الاسكندرية، أمس الخميس، السفيرة شارلوت سبار؛ سفيرة السويد في القاهرة، والسفير ستيفان تيلندر؛ منسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية السويدية، وذلك في حضور وفد لممثل مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى وزارة الخارجية، وممثل لوزارة الثقافة السويدية.

تأتي هذه الزيارة فى إطار الحوار المستمر بين السويد ومصر، والدور الهام لمصر على المستويين الإقليمي والعالمى، بما فيه مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2016/2017، وترأسها للجنة مكافحة الإرهاب (CTC).

ويرغب الوفد، من خلال الزيارة، فى التعرف على جهود مكتبة الإسكندرية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف على المستويين القومى والعالمى ومناقشة التعاون فى هذا المجال بين دولة السويد ومكتبة الإسكندرية.

مؤتمر"المرأة من أجل التغيير" بمكتبة الإسكندرية يوصى بضرورة تمكين المرأة

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